Prep football

Daphne head coach Kenny King

 Photo by Mike Kittrell

Although it’s early in the season, Daphne picked up an important victory last Friday night, and it did so in comeback fashion. The Trojans, trailing by seven points with 11 minutes to play, shut out Baker the rest of the way while scoring 21 points to claim a 34-20 win in Class 7A, Region 1 action.

The victory placed the Trojans’ overall record at 4-1 on the year, but more importantly, gave them a 2-1 mark in region play. In a competitive region like 7A, Region 1, the win could prove the difference in making the playoffs and not earning a postseason spot. Baker is now 3-2 and 2-1, but if the team should find itself tied for fourth place at the end of the regular season — or in a tie for first or second place, which represents a home game to start the playoffs — Daphne would get the nod because of the regular-season win.

