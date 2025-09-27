Prep football
Photo by Tommy Hicks

Homecoming at Daphne High School was special for more than one reason Friday night. The Trojans had not beaten rival Spanish Fort in the previous four meetings. They accomplished the feat and ended the skid with a quarterback who was a backup for the Toros last year.

Junior Christian Segar is not taking a backseat to anyone these days. He completed 20 of 26 passes for 336 yards and five touchdowns at Jubilee Stadium to lead the Trojans to a 42-28 victory over the Toros.

