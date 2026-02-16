Prep wrestling

Daphne won the AHSAA Class 6A-7A girls' state wrestling title

 Photo courtesy of Facebook

Daphne won its second Alabama High School Athletic Association (AHSAA) girls’ wrestling state championship last week in Huntsville. The Trojans easily outscored runner-up Sparkman in Class 6A-7A competition, scoring 93 total points to 69.5 for Sparkman.

The Trojans won a state title in 2023 when girls’ wrestling competition came under the emerging sports category. In 2022 they finished as state runner-up.

