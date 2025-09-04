Prep football

Daphne head coach Kenny King will lead his team against MGM on Friday

 Photo by Mike Kittrell

In one of the top early matchups of the Class 7A, Region 1 season, Mary G. Montgomery (MGM), which has won the region title the past two seasons, heads to Daphne to take on the Trojans Friday night at 7 p.m.

Both teams enter the game with 2-0 records. This will be the first Region 1 game for both teams. MGM defeated Pace, Fla., 34-21 in its season-opener and last week topped Gulf Shores 22-19 on the road. Daphne beat McGill-Toolen 29-28 on the road to open the season and followed last week with a 32-12 win over Pine Forest, Fla.

