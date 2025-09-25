Prep football
The Daphne Trojans are off to a strong start to the 2025 season. They enter Friday’s game at home against Class 6A Spanish Fort with a 4-1 overall record and a 2-1 record in Class 7A, Region 1 games. The Trojans have won two straight, including last week’s come-from-behind 34-20 win over Baker in region play.

But Friday night Daphne faces a team that has had great success against the Trojans. In the all-time series Spanish Fort has won 11 of 13 meetings against Daphne, including the past four. Last year, the Toros collected a 21-7 victory.

