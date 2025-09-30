Prep volleyball

Daphne's Casey Craig

Daphne High School volleyball coach Casey Craig has been placed on administrative leave by the Baldwin County School System (BCSS). Chasity Riddick, communications coordinator for BCSS, confirmed Craig’s leave, which became effective on Monday, Sept. 29.

According to news reports, Craig, who was hired as the Trojans’ volleyball head coach in April of 2021, allegedly made an obscene gesture toward the opposing team in last Thursday’s home match against Bayside Academy.

