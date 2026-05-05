Prep softball

Daphne's Abby Johnson

 Photo by Tommy Hicks

Those who watch the Daphne softball team play usually come away with a couple of observations. One, the team, ranked among the top five in the Alabama Sports Writers Association’s (ASWA) final Class 7A poll, is a solid team. Secondly, and perhaps most noticeable, is the play of senior outfielder Abby Johnson.

As the team’s leadoff hitter, fastest player, big contributor at the plate and unquestioned emotional leader, she is hard to miss. For a hint of what she means to the team, simply take a look at her stat sheet.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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