Prep football

The Mobile County-Baldwin County prep football lineup shifted to 18 games Thursday night with teams and schools getting ahead of the inclement weather expected to reach the area on Friday.

Twenty games were scheduled this week involving area teams in the Lagniappe coverage area, but two games are now scheduled for Monday night, including one that was originally a forfeit. Houston Academy contacted St. Michael officials on Wednesday to say they were going to forfeit their game against the Cardinals, which had moved from Friday night to Thursday night. But on Thursday, after learning forfeiting a region game — it was a Private Class AA, Region 1 matchup — could result in a ban from the postseason, Houston Academy again contacted St. Michael and the game is now scheduled to be played on Monday at St. Michael.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In