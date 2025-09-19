Prep football
Photo by Tommy Hicks

Daphne senior Scoot Myles has been dealing with an ankle injury all season, but he wasn’t going to miss a chance to make a difference in the Trojans’ critical Class 7A, Region 1 game at Baker. That was good news for the Trojans, who used a starring performance by Myles to pull away for a dramatic 34-10 win. 

Daphne trailed 20-13 with 11 minutes left in the game when Myles limped off the field after returning a kickoff. But he not only got back in the game, he scored on his only rush of the game, a 33-yard sprint that tied the game. 

