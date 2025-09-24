Prep football

Daphne Trojans

 Photo by Tommy Hicks

The Daphne Trojans used a comeback victory over Baker last Friday night to push their Class 7A, Region 1 record to 2-1 and their overall record to 4-1, placing them in good position halfway through the regular season in the race to earn a playoff spot.

The still have four region games remaining, all in a row after this week’s non-region game at home against Class 6A Spanish Fort. The remaining region opponents include Davidson, Alma Bryant, Fairhope and Robertsdale.

