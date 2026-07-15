Upon Further Review

The Dauphin Street Vault will have plenty of star power this year

 Photo by Reginaldo Garcia

The Dauphin Street Vault (DSV) is one of the most distinctive athletic competitions to take place in Mobile. For those unaware, a section of the road between Jackson and Joachim streets is closed to allow pole vaulters to display their skills in front of a boisterous crowd.

The elite competitors will soar as high as the cast-iron balconies lining the street. However, those athletes this Saturday may achieve heights never witnessed in previous competitions.

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