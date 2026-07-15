The Dauphin Street Vault (DSV) is one of the most distinctive athletic competitions to take place in Mobile. For those unaware, a section of the road between Jackson and Joachim streets is closed to allow pole vaulters to display their skills in front of a boisterous crowd.
The elite competitors will soar as high as the cast-iron balconies lining the street. However, those athletes this Saturday may achieve heights never witnessed in previous competitions.
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