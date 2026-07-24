College football

Alabama's Ryan Coleman-Williams is a first-team preseason All-SEC pick at WR

 Photo courtesy of University of Alabama Athletics

Georgia is picked as the team to beat this season in the SEC according to the annual preseason media poll released at SEC Football Media Days in Tampa on Friday. The Bulldogs received the most points in the poll, finishing ahead of No. 2 pick Texas and No. 3 Ole Miss.

Alabama is picked to finish sixth in the 16-team league, with Texas A&M at No. 4 and LSU at No. 5 ahead of the Crimson Tide. Oklahoma is the No. 7 pick, followed in order by Tennessee, Florida and Missouri in rounding out the Top 10.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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