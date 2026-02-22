South Alabama basketball

South Alabama players celebrate Troy win with members of student body

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama’s zone defense has been the talk of the Sun Belt Conference all season, but last Thursday night against Texas State the Jaguars’ defensive performance fell far short of head coach Richie Riley’s expectations. Prior to Saturday’s home game against arch rival Troy, a key game in the Sun Belt standings, Riley challenged his team to get back to the basics. In other words, lean hard on its defense.

The Jags did just that. Their defensive pressure melted Troy at the Mitchell Center in a 65-54 victory. The Jags produced a 7-0 run in the final 2:06 of play, putting the game away, but that was more a credit to their defensive play than offensive abilities. Troy shot just 24.6 percent from the floor and only 23.8 percent from the free throw line. The Trojans made just one field goal in the final 10 minutes of the game.

