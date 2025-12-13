68 Ventures Bowl

Louisiana head coach Michael Desormeaux (left), Delaware head coach Ryan Carty at Saturday's 68 Ventures Bowl welcome press conference

 Photo by Tommy Hicks

The Delaware Blue Hens and Louisiana Ragin’ Cajuns football teams arrived in Mobile Saturday for Wednesday’s 68 Ventures Bowl at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium. Coaches, players and other athletic department officials for the two teams attended a welcome press conference at Fort Whiting Saturday night.

Coaches for both teams spoke of their excitement of being selected for the game and the competitive game they believe will unfold Wednesday night. Kickoff for the game is set for 7:30p.m. The game will be televised by ESPN.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In