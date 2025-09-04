Prep football

Williamson’s Ellis McGaskin tackles Elberta’s Devin Gause, knocking the ball loose 

 Photo by Scott Donaldson

Elberta had no answer for Alvin Dinkins and his Williamson teammates Thursday night as the Lions rolled to a 64-9 victory at Williamson’s new on-campus stadium. Dinkins, the Lions’ quarterback, threw three touchdown passes to John Austin, covering 15, 4 and 69 yards. There was plenty of other scoring by Williamson, which is ranked No. 3 in Class 5A by the Alabama Sports Writers Association (ASWA).

It was the first 5A, Region 1 game for both teams.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In