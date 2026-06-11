The Alabama Sports Writers Association (ASWA) All-State softball team, announced Thursday, includes several players from the Mobile County-Baldwin County area, especially from the Orange Beach and Saraland state championship teams.
Orange Beach won its sixth straight state title in strong fashion in Class 4A and Saraland claimed the school’s first-ever softball state championship in Class 6A play.
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