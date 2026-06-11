Prep softball

Saraland's Myleigh Dobbins

 Photo courtesy of Facebook

The Alabama Sports Writers Association (ASWA) All-State softball team, announced Thursday, includes several players from the Mobile County-Baldwin County area, especially from the Orange Beach and Saraland state championship teams.

Orange Beach won its sixth straight state title in strong fashion in Class 4A and Saraland claimed the school’s first-ever softball state championship in Class 6A play.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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