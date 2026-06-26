NBA Draft

Barry Dunning Jr.

 Photo courtesy of Pitt Athletics

Former McGill-Toolen standout Barry Dunning Jr. was not selected to the two-round NBA Draft this week, but according to a post on the Pitt website, the school where he played his senior season, the 6-foot-6, 195-pounder has signed a free agent contract with the Portland Trail Blazers.

The contract signed by Dunning is an Exhibit 10 contract which is a non-guaranteed, one-year deal that gives him a spot on the Trail Blazers’ summer league team and an invitation to the team’s training camp. Based on his performance during those two sessions the team will make a decision on its future plans concerning Dunning.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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