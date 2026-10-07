The performance by wide receiver Anthony Eager in South Alabama’s 52-35 win over Louisiana-Monroe (ULM) Saturday night is just the kind of play many have expected from the former McGill-Toolen standout after signing with the Jaguars.
Now in his fourth year with the team — he is a senior academically but redshirted in 2023 and is in his third active season with the Jags — Eager is developing into a key member of the receiver corps. Against ULM, Eager produced a career-best evening, catching four passes for 168 yards and two touchdowns. His scores covered 35 and 69 yards.
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 92D H2:E65 9:D EFC? 2D 2 DE2CE6C[ 92G:?8 A@DE65 ;FDE 7:G6 DE2CED :? 9:D EH@ AC6G:@FD D62D@?D H9:=6 A=2J:?8 369:?5 7@C>6C C646:G6CD DF49 2D y2>22= !C:E496EE[ s6G:? '@:D:?[ sy %9@>2D\y@?6D[ y6C6>:29 (633 2?5 6G6? r2F==:? {24J :? 9:D C65D9:CE D62D@?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx?;FC:6D 92G6 366? 2 724E@C 2D H6==[ :?4=F5:?8 9:D E9F>3 2?5 HC:DE[ 3FE t286C 92D AFD965 7@CH2C5 E@ 7:?5 9:>D6=7 2D 2 <6J 4@?EC:3FE@C E@ E96 $@FE9 p=232>2 @776?D6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“xE H2D 8C62E E@ D66 p?E9@?J 86E F?56C?62E9 D@>6 @7 E9@D6 32==D[” $@FE9 p=232>2 9625 4@249 |2;@C pAA=6H9:E6 D2:5] “x E9:?< E96C6 H6C6 >2J36 E9C66 @C 7@FC E92E H6C6 C62= 566A D9@ED] w6 5:5 2 8C62E ;@3 @? 2 E9:C5 5@H? 2?5 4@>:?8 24C@DD @? E96 D92==@H 2?5 6IE6?5:?8 :E[ 86EE:?8 FD 5@H? E@ E96 `\J2C5 =:?6[ D6EE:?8 FA 2?@E96C D4@C6] x E9@F89E 96 A=2J65 C62==J H6==] k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“w6 925 @?6 5C@A :? E96 C65 2C62[ 3FE x E9:?< p?E9@?J 4@?E:?F6D E@ 7:?5 9:D H2J :? E9:D @776?D6 27E6C[ J@F <?@H[ 92G:?8 8FJD =:<6 y2>22= !C:E496EE ,H9@ H2D A=2465 @? E96 }6H *@C< y6ED’ 24E:G6 C@DE6C $F?52J. 2?5 y6C6>:29 (633 2?5 r2F==:? {24J 2?5 D@>6 @7 E9@D6 8FJD[ 96’D DE2CE:?8 E@ 7:?5 9:D 8C@@G6 :? @FC DJDE6> 2?5 C62==J 36?67:E:?8]’’k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmt286C[ e\7@@E\` 2?5 `gd A@F?5D[ 82G6 2 8=:>AD6 @7 H92E 96 4@F=5 5@ 2E E96 4@==68:2E6 =6G6= EH@ J62CD 28@ 2E {$& H96? 96 42F89E 7@FC A2DD6D 7@C h` J2C5D[ :?4=F5:?8 2 af\J2C5 E@F495@H? C646AE:@?] %9:D D62D@?[ 96 92D `` 42E496D 7@C b_d J2C5D 2?5 7@FC E@F495@H?D] %96 7@FC D4@C:?8 42E496D 4@>3:?65 4@G6C `gb @7 E96 b_d J2C5D] x? a_ac[ 96 42F89E `_ A2DD6D 7@C `bb J2C5D 2?5 EH@ E@F495@H?D[ 2?5 =2DE D62D@? 96 H2D D64@?5 @? E96 E62> :? C646AE:@?D H:E9 c_ 7@C bbh J2C5D 2?5 @?6 D4@C6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 >:DD65 2== @7 DAC:?8 AC24E:46 9625:?8 :?E@ E9:D D62D@? 2?5 E96 =2EE6C A@CE:@? @7 72== AC24E:46 C64@G6C:?8 7C@> :?;FC:6D] $:?46 2CC:G:?8 2E $@FE9 p=232>2[ 96 92D 366? D:56=:?65 H:E9 2 7C24EFC65 2?5 5:D=@42E65 E9F>3 2?5 2 E@C? >FD4=6 :? 9:D HC:DE] %96 :?;FC:6D[ @7 4@FCD6[ :?G@=G65 9:D 92?5D[ H9:49[ 2D 2 C646:G6C[ >F=E:A=:6D E96:C 67764E]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 D2:5 E96 :?;FC:6D 2?5 D@>6 2CE9C:E:D 96 92D 6IA6C:6?465 H6C6 “2??@J:?8[” 3FE 96 D2:5 96 5:5?’E 4@?D:56C E96> D6E324<D] x?DE625[ 96 92D “=62C?65 7C@> E96>]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“x’G6 ;FDE 366? 7CFDEC2E65 H:E9 :E[” t286C D2:5] “x 92G6 366? 7CFDEC2E65[ 3FE x’G6 <6AE 2 8@@5 2EE:EF56 23@FE :E] %92E’D E96 E9:?8 H96? :E 4@>6D E@ :?;FC:6D] x7 J@F <66A 2 8@@5 2EE:EF56 23@FE :E 2?5 8@ E9C@F89 C6923[ J@F’== 4@>6 324< 36EE6C] … x 766= 8@@5 ?@H] %96 7:CDE :?;FCJ ,HC:DE.[ x 5:5?’E 92G6 E@ C62==J H@CCJ 23@FE E92E 3642FD6 x H2D C625J E@ 8@] x 925?’E A=2J65 32== :? =:<6 EH@ >@?E9D @C E9C66 >@?E9D] x H2D C625J E@ 86E 324< @FE E96C6] qFE H96? x 7C24EFC65 2?5 5:D=@42E65 >J E9F>3[ J@F’C6 DE:== 4@?D4:@FD 23@FE :E 3642FD6 :E DE:== 9FCED] qFE C6923[ E92E’D H9J x D2:5 C6923[ 8@ E9C@F89 C6923 2?5 2== E92E[ J@F’== 4@>6 324< DEC@?86C[ x AC@>:D6] |J 8C:A :D 2 =:EE=6 >6DD65 FA[ 3FE x’G6 8@E :E]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 46CE2:?=J 925 :E 282:?DE &{| 2D 96 2?5 BF2CE6C324< y2C65 w@==:?D 56>@?DEC2E65 2 DEC@?8 4@??64E:@?] w@==:?D H2D A=2J:?8 ;FDE 9:D E9:C5 82>6 2D E96 y28D’ DE2CE:?8 BF2CE6C324<[ 3FE 96 92D 7@F?5 2 C6=:23=6 A2DD\42E496C :? t286C] %9C66 @7 t286C’D D4@C:?8 42E496D E9:D J62C H6C6 E9C@H? 3J w@==:?D[ E96 @E96C 3J q:D9@A s2G6?A@CE]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm~7 9:D A6C7@C>2?46 282:?DE &{|[ t286C D2:5[ “xE’D 8@@5 E@ 36 324<] %92E’D 2== x 8@E E@ D2J] xE’D 8@@5 E@ 36 324<] x’G6 366? H2:E:?8 7@C E9:D] x’G6 366? H2:E:?8 >J EFC?] x’G6 366? =62C?:?8 7C@> E96 @=56C 8FJD] x’> 8C2E67F= E@ 36 324<[ 2?5 x =@G6 H96C6 x’> 2E]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx? 2 A@DE82>6 :?E6CG:6H H:E9 >6>36CD @7 E96 >65:2[ t286C 82G6 4C65:E E@ E96 @776?D:G6 =:?6 2?5 w@==:?D 7@C 96=A:?8 >2<6 9:D A=2JD A@DD:3=6] w6 2=D@ 4C65:E65 pAA=6H9:E6[ H9@[ 2=@?8 H:E9 36:?8 E96 E62>’D 9625 4@249[ :D 2=D@ E96 @776?D:G6 4@@C5:?2E@C[ ?@E:?8 E96 566A C@FE6 A@DD:3:=:E:6D E92E 92G6 366? 4C62E65 2D A2CE @7 E96 @776?D6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“yFDE =:<6 y2C65 D2:5 62C=:6C[ H6’G6 366? 92G:?8 2 DECF88=6 H:E9 566A D9@ED[ 3FE E@?:89E H6 H6C6 @? 7:C6 H:E9 2== @7 E96>[” t286C D2:5] “xE’D 2 3=6DD:?8[ 7@C C62=] … *@F 925 2== E96 ,@E96C. 8FJD E92E 925 E@ H2:E[ 3FE x H2D =62C?:?8 7C@> E96>[ A:4<:?8 :E FA 2?5 D9@H:?8 E96> x 42? 36=@?8 96C6[ E@@]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 4@??64E:@? H:E9 w@==:?D 92D ?@E 366? 2 DFCAC:D6[ t286C D2:5] q@E9 2C6 |@3:=6 ?2E:G6D — w@==:?D A=2J65 2E |2CJ v] |@?E8@>6CJ W|v|X[ 2?5 t286C A=2J65 2E |4v:==\%@@=6?] ~?46 E96J ;@:?65 E96 y28D’ C@DE6C[ E96J 92G6 366? H@C<:?8 @FE E@86E96C[ :?4=F5:?8 :? E96 @77D62D@?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“|6 2?5 y2C65[ x >62?[ :E’D 366? =:<6 E92E 6G6C D:?46 96 7:CDE 8@E 96C6[” t286C D2:5] “x’G6 2=H2JD E2=<65 E@ y2C65] w6’D 2=H2JD 42==65 >6 FA] (6 8@ E9C@H[ H6 8@ 86E C6AD 5FC:?8 E96 DF>>6C] xE’D 2=H2JD 366? =:<6 E92E] qFE x 42? D2J E92E 7@C 6G6CJ3@5J] y2C65 92D 2 8C62E 4@??64E:@? H:E9 FD[ :?4=F5:?8 q:D9@A[ E@@] (6 2== 86E E@86E96C[ BF2CE6C324<D 2?5 C646:G6CD[ 2?5 H6 ;FDE E2=< 2?5 ;FDE E9C@H] %92E’D 2== H6 5@] qFE :E’D 4@@= E@ 92G6 E92E |@3:=6 4@??64E:@? 96C6] x 42? 2=H2JD D2J x E9:?< |4v:== H@F=5 92G6 362E6? ,|v|.]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmpE |4v:==[ t286C 925 >@C6 E92? `[___ J2C5D 2?5 `c J2C5D :? C646AE:@?D 2D 2 D6?:@C 7@C E96 *6==@H y24<6ED] w6 H2D 2=D@ 2 >6>36C @7 E96 D49@@=’D EC24< 2?5 7:6=5 E62> H96C6 96 H@? DE2E6 492>A:@?D9:AD :? E96 ``_\>6E6C 9FC5=6D[ b__\>6E6C 9FC5=6D 2?5 EC:A=6 ;F>A]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmpE $@FE9 p=232>2[ 9:D 2:> :D E@ ;@:? E96 C2?<D @7 E96 E@A C646:G6CD E@ A=2J 7@C E96 y28D[ D2J:?8 9:D A=2J ?@H :D H6== 29625 @7 H96C6 96 H2D ;FDE 2 J62C 28@]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“xE’D D@ >F49 36EE6C] x 766= =:<6 x 42? 8@ @FE E96C6 2?5 5@ 2?JE9:?8[” 96 D2:5] “(96? J@F D66 9@H x A=2J65 E@?:89E[ :E H2D @FEDE2?5:?8] %96 >@C6 2?5 >@C6 x 86E E@F496D[ E96 >@C6 x 766= 4@>7@CE23=6 @FE E96C6]”k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.