South Alabama football

South Alabama WR Anthony Eager makes TD catch against ULM

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The performance by wide receiver Anthony Eager in South Alabama’s 52-35 win over Louisiana-Monroe (ULM) Saturday night is just the kind of play many have expected from the former McGill-Toolen standout after signing with the Jaguars.

Now in his fourth year with the team — he is a senior academically but redshirted in 2023 and is in his third active season with the Jags — Eager is developing into a key member of the receiver corps. Against ULM, Eager produced a career-best evening, catching four passes for 168 yards and two touchdowns. His scores covered 35 and 69 yards.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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