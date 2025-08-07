Gridiron Guide 2025

Chickasaw's Ri'kevian Edwards

 Photo by Tommy Hicks

Last season, Dedrick Sumpter’s first as the team’s head coach, Chickasaw posted a 3-7 record overall and a 2-4 mark in Class 2A, Region 1 football. It was a step back for the young program that had won at least five games each of the six previous seasons, including the only three winning seasons in its history.

The disappointment has fostered a new attitude and goals heading into the 2025 season, according to senior running back-linebacker Ri’kevian Edwards. Instead of allowing last year’s disappointing results to linger, Edwards said this year’s team has taken on a new, more positive approach.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In