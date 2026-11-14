AHSAA football playoffs

Bayside Academy advanced to the Private Class A semifinals with a win Friday

 Photo by Tommy Hicks

Following Friday night’s second round of play in the AHSAA football playoffs eight teams from the Mobile County-Baldwin County area remain in the chase for a state championship.

The area will be represented in the next round of action — quarterfinals for public school teams and semifinals for private schools — by Daphne in Class 6A; Gulf Shores in Class 5A; Vigor, Williamson and Orange Beach in Class 4A; UMS-Wright and McGill-Toolen in Private Class AA; and Bayside Academy in Private Class A.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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