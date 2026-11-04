Flag football

The first round of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) flag football playoffs was not a success overall for teams in the Mobile County-Baldwin County area. Sixteen local teams earned a spot in the playoffs and after Tuesday’s first-round games only half of those teams remain — and three of the teams still active received first-round byes.

The results in Class 6A were particularly disappointing for local teams as all four teams that played lost, scoring a combined two points. Alma Bryant lost to Opelika 7-2 in a close game but the three other local teams all lost in shutouts — Auburn 49, Baker 0; Carver-Montgomery 32, Mary G. Montgomery 0; and Enterprise 34, Robertsdale 0. Fairhope and Daphne remain in the 6A chase, both teams receiving first-round byes.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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