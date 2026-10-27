Prep football

Joel Williams, Elberta’s football head coach the past two seasons, was informed Monday afternoon he is being relieved of his duties. Williams confirmed the decision in a telephone interview with Lagniappe on Tuesday.

Williams said he took the job in June of 2025 and with the late start had just one offseason session before fall practices began with a roster of just 28 players. He said school officials wanted someone for the long term as it would take time to build the program that had its first-ever season in 2018.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In