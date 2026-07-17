Gerhard Mathangani

Gerhard Mathangani

 Photo courtesy of WKRG-TV

His career — and his life, for that matter — has been, as he describes it, “a bit of a whirlwind.” Indeed, it has.

WKRG News 5’s Sports Director Gerhard Mathangani, this year’s Nappie Award winner for Best Sports Anchor, as well as WKRG for Best Sports Coverage under his direction, suggests divine intervention has carved out the path his life has taken thus far. His parents are both from Kenya, but Mathangani was born in Fairfax, Virginia, near Washington, D.C., where his father worked for the Baptist World Alliance as head of youth program for the Kenyan delegation. The elder Mathangani worked alongside Gerhard Claas, a native of Germany, for whom the younger Mathangani is named; Claas died shortly before his namesake was born.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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