Prep football

Fairhope players, coaches accept Lagniappe Team of the Week award banner

 Photo by Tommy Hicks

The Fairhope Pirates picked up their first playoff victory since 2014 last Friday night, collecting a 31-21 win at James Clemens. It was the first playoff win for head coach Tim Carter since taking over the Pirates’ program in 2015.

The win was also good for another designation — Lagniappe Team of the Week. The Team of the Week award is sponsored by the Mobile County Sheriff’s Office.

