Prep football

Fairhope head coach Tim Carter

 Photo by Mike Kittrell

Suddenly, things have just gotten very interesting in Class 7A, Region 1.

With Fairhope’s 38-21 win Friday night over Daphne, the Pirates (7-2 overall, 5-1 in region) have put themselves in position to pull a rabbit out of their hat next Friday night with a win at Baker and a Mary G. Montgomery loss to Davidson, winners of two in a row. The Fairhope win ended a five-game Daphne win streak.

