Prep football

Fairhope, which has won five straight games since a season-opening loss at Pace, Fla., moved into the top 10 of the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 6A prep football rankings this week.

The Pirates, in head coach Caleb Ross’s first year with the program, is ranked No. 10 in the poll released Wednesday morning. They play Baker at home this Friday night. Thompson is the top-ranked team in Class 6A, with an area team, Daphne, joining Fairhope in the top 10 at No. 6.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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