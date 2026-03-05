Prep basketball

The season came to an end for the No. 2-ranked Fairhope Pirates boys’ basketball team Thursday. They lost a Class 7A state semifinal game to No. 8-ranked Hoover, 53-40, Thursday afternoon in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state tournament at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson Civic Center.

The loss closes out Fairhope’s season with a 28-10 record. Hoover, 25-10, advances to the Class 7A boys’ state title game Saturday at 5:45 p.m. against Tuscaloosa County, a 75-70 winner over top-ranked Dothan in Thursday’s other semifinal. Tuscaloosa County was unranked in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) final poll but did receive votes.

