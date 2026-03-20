Prep Track and Field

Bayside Academy's Billy Neill won two events

 Photo by Mike Kittrell

The Fairhope girls’ team and Foley boys’ team came away with victories at the annual Lyon Newell Throws Meet, held recently at UMS-Wright. Fairhope produced 15 points to edge McGill-Toolen (14 points) for the girls’ crown while Foley scored 18 points, finishing three points ahead of runner-up Bayside Academy in the boys’ competition.

Individually, Foley’s Rashad Jones had a big day in the boys’ meet. He finished first in the javelin with a throw of 190 feet, 3 inches. He also finished second in the discus throw and third in the shot put.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In