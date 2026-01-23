Prep football

Tim Carter

 Photo by Mike Kittrell

After 35 years of coaching, 24 of those as a head coach, Fairhope’s Tim Carter announced his retirement on Friday. He spent the past 11 seasons as head coach of the Pirates.

“This last year has been an eventful year and it's been 35 years of coaching and I just felt like I didn't know if I had the energy to, or maybe better, I just wanted to do some different things and let maybe a younger, more energetic person have an opportunity to run a great program,” Carter said of his decision.

