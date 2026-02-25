Prep basketball

Fairhope used a balanced scoring attack and big surges in the second and fourth quarters to knock off Davidson 72-50 in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 7A boys South Regional Championship game on Wednesday.

The Pirates, ranked No. 2 in the final Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 7A poll, turned a 14-12 first-period lead into a 36-21 halftime advantage. Davidson closed the gap by two points in the third quarter, Fairhope leading 52-39, but the Pirates outscored Davidson 20-11 in the final period to run away with the victory.

