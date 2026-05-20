Prep baseball

Faith Academy players, fans celebrate semifinal series win

 Photo by Tommy Hicks

Lloyd Skoda knows baseball. He spent 39 years as a head coach — 10 at Daphne and 29 at Faith Academy in two stints sandwiched around his time at Daphne. He won 902 games and a handful of state championships. So when he talks about baseball, one should pay attention.

Last Thursday night, after Faith Academy lost the opening game of its best-of-three semifinal series against Briarwood Christian, Skoda, who, 13 years after his retirement, remains a close follower of the Rams’ athletic programs, wasn’t worried.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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