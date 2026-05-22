Faith Academy cruised through the first three weeks of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 5A baseball playoffs, winning each of its best-of-three series in two games. In the semifinals and championship series, the Rams were tested, losing the first game then having to play with their backs against the wall.
In all five series, Faith Academy was the winner.
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