Prep baseball

Faith Academy players, fans celebrate Friday's win

 Photo by Tommy Hicks

Faith Academy rolled through the first three rounds of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 5A baseball playoffs, closing out each of its best-of-three matchups in two games. The semifinals against Briarwood Christian, played on the Rams’ home field Thursday and Friday, was a different matter.

In Thursday’s first game, Briarwood met the challenge of the No. 1-ranked Rams and came away with a 9-6 victory in game in which Faith’s final out came on a check swing with the bases loaded.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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