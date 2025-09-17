Team Focus banquet

Alabama head coach Kalen DeBoer

The doomsday scenario for the 2025 edition of Alabama football is still in play. As impressive as the Tide has been the last two weeks against Louisiana-Monroe and Wisconsin, the reality is Alabama will be a slight underdog next week at Georgia.

The Tide will be on the road, which has not been kind to coach Kalen DeBoer. At Alabama, DeBoer is 9-0 (the best start at home for a Tide coach in 100 years), while he’s a disturbing 2-5 away from Bryant-Denny Stadium.

Randy Kennedy, who has been a leading voice on the Gulf Coast sports scene for 23 years, writes a weekly column for Lagniappe. He was awarded the Mel Allen Award by the Alabama Sports Hall of Fame last year. He can be heard every weekday from 4-6 p.m. on Sports Talk 99.5 and the free iHeartRadio app.

