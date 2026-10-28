Alabama is ranked No. 10 in the latest college football polls, which makes the Tide the only two-loss team in the top 10.
That shouldn’t be shocking considering Alabama’s losses are to No. 3 Georgia and No. 17 Tennessee. But what might be surprising is which teams the Tide trails.
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