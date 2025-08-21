Hugh Freeze

AUBURN HEAD COACH HUGH FREEZE / Photo by Austin Berryman, courtesy of Auburn University Athletics

The 10 major college football programs with the longest drought for being ranked in the Associated Press top 25 are Rutgers, West Virginia, Stanford, Maryland, California, Virginia, Northwestern, Virginia Tech, Purdue and Auburn.

As we sit here just a week away from the start of the 2025 season, that list is predictable at the top and shocking at the bottom. If this were a “Sesame Street” riddle, the Auburn Tigers would definitely be the answer to which one of these is not like the others.

Randy Kennedy, who has been a leading voice on the Gulf Coast sports scene for 23 years, writes a weekly column for Lagniappe. He was awarded the Mel Allen Award by the Alabama Sports Hall of Fame last year. He can be heard every weekday from 4-6 p.m. on Sports Talk 99.5 and the free iHeartRadio app.

