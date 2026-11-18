None of the top four teams in the Southeastern Conference are coached by teams with first-year coaches. But neither are any of the bottom three.
That means that every fan base in the league can point to reasons for optimism while still wondering how long it’s going to be before their team returns to relevance in the championship race.
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