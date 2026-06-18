Movie-making big shot Ben Stiller was on the set of “NBA Today” with Charles Barkley, Kenny Smith, Shaquille O’Neal and host Ernie Johnson before Game 3 of the NBA Finals at Madison Square Garden.

For decades, Stiller has been well known as a hard-core Knicks fan. He’s the kind of fan who could intelligently debate whether Alan Houston or Bernard King was the better former Tennessee Volunteer during their Knicks careers. He’s that deep in the weeds with his favorite team.

Randy Kennedy, who has been a leading voice on the Gulf Coast sports scene for 24 years, writes a weekly column for Lagniappe. He received the Mel Allen Award from the Alabama Sports Hall of Fame and was named one of the “50 Legends” in the history of the Alabama Sportswriters Association. 

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