The day after Auburn pulled off a stunning upset at No. 1 Georgia, Keith Etheredge was in church when he received a message on his phone.
Etheredge, the head football coach at Auburn High School, recognized the number of one of his former players. So, he walked outside and returned the call to Drew Bobo, who is now a key starter for Georgia.
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