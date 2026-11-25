Alabama has won the last six Iron Bowls and 14 of the last 18. The numbers are even more stark when the game is played in Tuscaloosa, as it will be this weekend.
Auburn has lost its last seven visits to Bryant-Denny Stadium by a grand total of 184 points. That’s an average of more than 26 points per game, with none of the games being closer than 11 points.
kAm%9:D J62C :D 6IA64E65 E@ 36 >@C6 @7 E96 D2>6[ 2D p=232>2 @A6?65 2D 2 `_\A@:?E 72G@C:E6]k^Am
kAmx7 2== 8@6D 244@C5:?8 E@ D4965F=6[ E96 %:56 H:== 4=:?49 :ED DA@E :? E96 r@==686 u@@E32== !=2J@77 E9:D H66<6?5 H9:=6 pF3FC? :D =67E E@ H@?56C :7 E96 q:C>:?892> q@H= @C {:36CEJ q@H= @C v2DA2C:==2 q@H= :D :? :ED 7FEFC6]k^Am
kAmqFE :7 E9:D 4@==686 7@@E32== D62D@? 92D E2F89E FD 2?JE9:?8[ :E’D E92E H92E :D 6IA64E65 :D ?@E ?646DD2C:=J 8@:?8 E@ 92AA6? @? E96 7:6=5] p== D62D@? =@?8[ E@A\C2?<65 E62>D 92G6 366? 9F>3=65[ :?4=F5:?8 pF3FC?’D af\ac H:? 2E }@] ` v6@C8:2]k^Am
kAm{@@<:?8 2E E96 C6DF=ED 7@C 3@E9 E96 %:56 2?5 E96 %:86CD E9:D D62D@?[ :E’D 62DJ E@ D66 H9J p=232>2 :D 2 5@F3=6\5:8:E 72G@C:E6] qFE E96C6 2C6 D:8?D E92E E96 EH@ E62>D >2J 36 >@C6 D:>:=2C E92? >@DE A6@A=6 E9:?<]k^Am
kAm{6E’D 5@ 2 E2=6 @7 E96 E2A6 7@C E96 EH@ E62>D 2D E96J AC6A2C6 7@C E96 a_ae xC@? q@H=] q6 AC6A2C65 E@ 36 DFCAC:D65 3J 9@H 4=@D6 E96D6 E62>D 2AA62C @? A2A6C]k^Am
kAmq6DE H:?i p5G2?E286 pF3FC?]k^Am
kAm%96 %:86CD 362E v6@C8:2 2 H66< 27E6C E96 qF==5@8D H@? :? %FD42=@@D2] pF3FC? 76== 369:?5 `c\_ :? E96 82>6’D 7:CDE ?:?6 >:?FE6D 3FE =65 `f\`c 2E 92=7E:>6] %96J ?6G6C EC2:=65 :? E96 D64@?5 92=7]k^Am
kAm%96 %:56 925 D6G6C2= H:?D E92E =@@<65 8@@5 2E @?6 A@:?E 5FC:?8 E96 D62D@?[ 3FE ?@E D@ >F49 ?@H] %96 H:? 2E {$& H2D E9C:==:?8[ 3FE E96 q2J@F q6?82=D EFC?65 @FE E@ 36 ;FDE =:<6 >@DE 6G6CJ @E96C {2?6 z:77:? E62>]k^Am
kAm(@CDE =@DDi p5G2?E286 6G6?]k^Am
kAmpF3FC? H2D 5@>:?2E65 2E y@C52?\w2C6 $E25:F> 3J {$&] %96 bg\`f =@DD 4@F=5 92G6 366? >F49 H@CD6] %9:D H2D 2? 6>32CC2DD:?8 56762E]k^Am
kAmqFE p=232>2 H2D 9F>3=65 ;FDE 2D 325=J 2E %6??6DD66] %96 82>6 H2D 4=@D6 2E 92=7E:>6[ H:E9 E96 '@=D =625:?8 @?=J `a\`_] qFE 2=>@DE 6G6CJ@?6 <?6H H92E H2D 4@>:?8 ?6IE] %6??6DD66 H@? ae\`_ H9:=6 A@F?5:?8 E96 %:56 :?E@ DF3>:DD:@?]k^Am
kAmq6DE 4=@D:?8 DEC6E49i p5G2?E286 6G6?]k^Am
kAmp=232>2 :D F?56762E65 :? }@G6>36C 2?5 92D H@? 7@FC DEC2:89E 82>6D D:?46 E92E %6??6DD66 =@DD[ 362E:?8 %6I2D pU2>Aj|[ {$&[ '2?56C3:=E 2?5 r92EE2?@@82]k^Am
kAmpF3FC? 92D 2=D@ 6?;@J65 2 A6C764E }@G6>36C 3J 362E:?8 pC<2?D2D[ |:DD:DD:AA: $E2E6 2?5 $2>7@C5]k^Am
kAmp>@?8 2== E9@D6 }@G6>36C H:?D 7@C E96 %:56 2?5 %:86CD[ @?=J {$& :D 8@:?8 E@ BF2=:7J 7@C 2 3@H=] $@[ =6E’D ?@E 24E =:<6 E96 xC@? q@H= :D 2 4=2D9 @7 EH@ @7 E96 9@EE6DE E62>D :? 4@==686 7@@E32==] $E:==[ 2 H:??:?8 DEC62< :D 2 H:??:?8 DEC62<]k^Am
kAmq6DE C@DE6Ci p5G2?E286 p=232>2]k^Am
kAmp=232>2’D 5676?D6 H:== 36 E96 36DE F?:E :? E96 xC@? q@H=] z2?6 (@>>24< 92D 9:D 5676?D6 A=2J:?8 H6== 6?@F89 E@ H:? 2 ?2E:@?2= 492>A:@?D9:A] %96 %:56 DA64:2= E62>D 2C6 2=D@ @? E92E =6G6=] x7 E96 “8@@5 p=232>2” @776?D6 D9@HD FA[ E96 %:56 :D 2D E2=6?E65 2D 2?J E62> :? E96 4@F?ECJ]k^Am
kAmp=6I v@=6D9 92D >256 E96 >@DE @7 9:D 7:CDE pF3FC? C@DE6C] qFE E96 @776?D:G6 =:?6 :D DE:== 2 >2;@C =:23:=:EJ]k^Am
kAm|@E:G2E:@?i p5G2?E286 6G6?]k^Am
kAm%9:D D9@F=5 2=H2JD 36 6G6? :? E96 xC@? q@H=] %96 %:56 H:== 36 A=2J:?8 7@C 2 DA@E :? E96 r@==686 u@@E32== !=2J@77] qFE E96 %:86CD H:== 36 A=2J:?8 7@C 2 D62D@? :? H9:49 E96J 362E v6@C8:2 2?5 p=232>2 @? E96 C@25] tG6? E96 >@DE @AE:>:DE:4 pF3FC? 72?D 5:5?’E E9:?< E96J H@F=5 36 3FJ:?8 E@:=6E A2A6C 7@C %@@>6C’D r@C?6C 27E6C C@25 82>6D 282:?DE E96:C EH@ 3:886DE C:G2=D 2?5 E@F896DE @AA@?6?ED]k^Am
kAm%96C6 :D 2 C62D@? H9J p=232>2 :D 2 D@=:5 72G@C:E6 E@ 362E pF3FC? 7@C E96 D6G6?E9 DEC2:89E E:>6] %92E H:== AC@323=J 92AA6?]k^Am
kAmqFE :7 :E 5@6D?’E[ :E H@?’E 36 2D 3:8 @7 2? FAD6E 2D :E >:89E 2AA62C]k^Am
kAmk6>m#2?5J z6??65J[ H9@ 92D 366? 2 =625:?8 G@:46 @? E96 vF=7 r@2DE DA@CED D46?6 7@C ac J62CD[ HC:E6D 2 H66<=J 4@=F>? 7@C {28?:2AA6] w6 C646:G65 E96 |6= p==6? pH2C5 7C@> E96 p=232>2 $A@CED w2== @7 u2>6 2?5 H2D ?2>65 @?6 @7 E96 “d_ {686?5D” :? E96 9:DE@CJ @7 E96 p=232>2 $A@CED (C:E6CD pDD@4:2E:@?]k^6>mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.