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Randy Kennedy at the Sports Talk 99.5 studio

 Photo by Tommy Hicks

I was a college student way back in 1986 when my first paycheck for talking on the radio arrived. I splurged for the five baby burger special on Main Street in Montevallo and still had enough money left over to buy gas for my daily commute to nearby Calera. 

WBYE was the most popular station in town because it was the only station in Calera. We were an AM signal that began to get a little staticky about the time a listener pulled out of the parking lot.

Randy Kennedy, who has been a leading voice on the Gulf Coast sports scene for 24 years, writes a weekly column for Lagniappe. He received the Mel Allen Award from the Alabama Sports Hall of Fame and was named one of the “50 Legends” in the history of the Alabama Sportswriters Association. Until March 31, he can be heard every weekday from 4-6 p.m. on Sports Talk 99.5 and the free iHeartRadio app.

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