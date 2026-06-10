It is not a huge surprise that two teams from Alabama are in Omaha this weekend to begin play in the College World Series.
Five teams from the state made the field of 64 — Auburn, Alabama, Jacksonville State, Troy and Alabama State.
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