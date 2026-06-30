South Alabama basketball

Casey Ferguson during her playing days at South Alabama

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama women's basketball head coach Yolisha Jackson announced the addition of Casey Ferguson to the 2026-27 staff. Ferguson is a 2023 South Alabama graduate who played for the Jaguars for six years. She joins Jackson’s staff as an assistant coach and director of player development.

"We are thrilled to have Casey return to South Alabama," Jackson said. "Her energy, organization and pride for her alma mater will take this program to new heights."

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In