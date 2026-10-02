Regi Hill described the moment perfectly.
“It’s been a long time waiting,” the Longleaf Golf Club director of golf operations said Thursday at the ribbon-cutting signaling the opening of the golf course off Highway 225 in Spanish Fort. “It’s my 20th year anticipating this day.”
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