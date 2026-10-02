Local golf

Longleaf Golf Club ribbon-cutting ceremony on Thursday included Director of Golf Operations Regi Hill (far left) and owner Wade Oney (third from right)

 Photo by Tommy Hicks

Regi Hill described the moment perfectly.

“It’s been a long time waiting,” the Longleaf Golf Club director of golf operations said Thursday at the ribbon-cutting signaling the opening of the golf course off Highway 225 in Spanish Fort. “It’s my 20th year anticipating this day.”

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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