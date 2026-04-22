After a few years and more than a few stories, Spanish Fort’s Longleaf Golf Course is on the verge of opening for public play. It’s a day Regi Hill has thought about, dreamed about and worked to achieve for quite some time. He’s ready for others to see and play the course he has helped develop since 2007. Hill, the director of operations, is eager to show off the property as well as talk about all the plans for the future of the facility. Currently, the course is set to open for general play on June 1. In the meantime, the owner, Wade Oney of Orlando, and others play the course occasionally. All that is left is to finish pouring concrete for some of the cart paths and to take care of some small details. The clubhouse has to be constructed, and parking lots have to be made ready. A pavilion is going to be built at the expansive practice area that will include a bar, restrooms, seating areas and TVs overlooking the practice tees, greens and practice bunker areas.
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