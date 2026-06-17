Golf

Shinnecock Hills Golf Club member Jim Fisher

 Photo by Tommy Hicks

When the best golfers in the world show up in Southampton, New York at Shinnecock Hills Golf Club for Thursday’s first round of the U.S. Open, Jim Fisher will be positioned at his Fairhope home, watching every minute of the tournament through the final round on Sunday.

Golf has been an important part of Fisher’s life, as has Shinnecock. Now 90, Fisher, who played in the U.S. Open in 1955, is the only person among the approximately 300 members of the golf club who resides in Alabama, and that has been the case since he retired here in 1994 from his then home in The Hamptons. There is no public application process or open waitlist for membership. Prospective members must be proposed and seconded by current members, after which the membership committee reviews the invitation.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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