When the best golfers in the world show up in Southampton, New York at Shinnecock Hills Golf Club for Thursday’s first round of the U.S. Open, Jim Fisher will be positioned at his Fairhope home, watching every minute of the tournament through the final round on Sunday. Golf has been an important part of Fisher’s life, as has Shinnecock. Now 90, Fisher, who played in the U.S. Open in 1955, is the only person among the approximately 300 members of the golf club who resides in Alabama, and that has been the case since he retired here in 1994 from his then home in The Hamptons. There is no public application process or open waitlist for membership. Prospective members must be proposed and seconded by current members, after which the membership committee reviews the invitation.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm$E2CE:?8 %9FCD52J[ 2 7:6=5 @7 >@C6 E92? `d_ 8@=76CD H:== E2<6 E@ E96 A2C\f_ =2J@FE :? 9@A6D @7 H:??:?8 E96 &]$] ~A6? E:E=6] qC@@<D z@6A<2 H@? E96 =2DE ~A6? 4C@H? A=2J65 2E $9:??64@4< H:E9 2 `\@G6C\A2C D4@C6 7@C fa 9@=6D :? a_`g]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%9:D :D E96 D:IE9 E:>6 $9:??64@4< 92D 9@DE65 E96 &]$] ~A6?[ H9:49 H2D 7:CDE A=2J65 E96C6 :? `ghe 2?5 5:5?’E C6EFC? F?E:= `hge] xE H2D 7@==@H65 :? `hhd[ a__c 2?5 a_`g] x? a_be[ $9:??64@4< :D D=2E65 E@ 9@DE E96 |6?’D &]$] ~A6? @?6 H66< 2?5 E96 (@>6?’D &]$] ~A6? E96 7@==@H:?8 H66<] u:D96C H@F=5 36 `__ J62CD @=5 E96?] “x 5@?’E E9:?< x’== 36 2C@F?5 7@C E92E @?6[” 96 D2:5]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx? `hge[ u:D96C =:G65 23@FE 2 >:=6 7C@> $9:??64@4< w:==D[ 2?5 96 2EE6?565 D@>6 AC24E:46 C@F?5D[ 3FE H96? E@FC?2>6?E A=2J 3682?[ 96 H2E4965 :E @? %' 2E 9:D 9@>6] w6 92D A=2J65 E96 4@FCD6 @7E6?[ 2D H@F=5 36 6IA64E65[ 2?5 :? 724E :D 2 7@C>6C 4=F3 492>A:@?D9:A H:??6C]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw@H6G6C[ 2 76H 52JD 367@C6 E@FC?2>6?E H66<[ 96 5:5 A=2J E96 4@FCD6 H:E9 2 4@FA=6 @7 8F6DED]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“p3@FE 2 H66< 367@C6 E96 ~A6?[ rC2:8 $E25=6C 2?5 %@> (2ED@? D9@H65 FA 2E $9:??64@4<[” u:D96C D2:5] “%96J H2?E65 E@ A=2J 2 AC24E:46 C@F?5[ 2?5 E96J H6C6 E@=5 E96 AC24E:46 C@F?5D 5@?’E DE2CE E:== |@?52J[ 2?5 :7 J@F H2?E E@ A=2J E9:D 4@FCD6[ J@F 92G6 E@ 36 E96 8F6DE @7 2 >6>36C] $@ E96J 42>6 E@ E96 =@4<6C C@@>[ 2?5 x H2D E96C6] p?5 E96J D2:5[ ‘*@F H2?E E@ A=2J 8@=7 H:E9 rC2:8 $E25=6C 2?5 %@> (2ED@?n %96 @?=J H2J E96J’C6 8@:?8 E@ 36 23=6 E@ A=2J :D :7 E96J A=2J H:E9 J@F]’ … q@E9 H6C6 E6CC:7:4 8FJD[ J@F <?@H[ 86?E=6>6? — 7F??J[ ?:46]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 D2:5 96 <?@HD H9@6G6C 4=2:>D E96 &]$] ~A6? E:E=6 E9:D H66< H:== 92G6 E@ AC@5F46 4@?D:DE6?E 2?5 A2E:6?E A=2J[ H9:49 H:== C6BF:C6 D@=:5 D9@E\>2<:?8 23:=:EJ @G6C E96 5:77:4F=E $9:??64@4< =2J@FE :? H9:49 H:?5 42? @7E6? 36 2 724E@C] }@E E@ >6?E:@? E96 &]$] ~A6? D6EFA :ED6=7[ H9:49 :D EC25:E:@?2==J BF:E6 492==6?8:?8]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“%96
4@FCD6
H2D 3F:=E
367@C6
E96J 925 3F==5@K6CD 2?5 2== E92E <:?5 @7 E9:?8] xE’D ;FDE E96 C@==:?8 E6CC2:?[” u:D96C D2:5] “(92E E96 8@=7 2C49:E64E ,(:==:2> u=J??. 5:5[ FD:?8 E96 362FEJ @7 E96 A=246[ 96 56D:8?65 E9:D 723F=@FD 8@=7
4@FCD6
] p?5 E96? E96 4@?5:E:@? E92E :E’D <6AE :?[ E96 8C66?D DFA6C:?E6?56?E 2?5 E96 A6@A=6 H9@ E2<6 42C6 @7 :E 2?5 6G6CJE9:?8[ :E’D ;FDE :? 362FE:7F= D92A6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“%96 9@=6D 2C6 ;FDE >28?:7:46?E[ E96 56D:8? @7 E96 9@=6D] qFE E96J 32D:42==J E@@< E96 =2?5 E96 H2J :E H2D 2?5 56D:8?65 E96 8@=7
4@FCD6
] … %96 8@=7 ,E@FC?2>6?E. C62==J DE2CED @? E96 ?:?E9 9@=6] %96 7:CDE 6:89E 9@=6D 2C6[ E@ >6[ ?@E E92E D6G6C6] qFE E96 =2DE `_ 2C6 ;FDE :?4C65:3=6] xE’D ;FDE @?6 27E6C 2?@E96C] x >62?[ E96 ``E9 9@=6 :D 2 A2C E9C66[ `d_ J2C5D] {66 %C6G:?@ D2:5 :EVD E96
D9@CE6DE
A2C 7:G6 :? p>6C:42]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmpD 7@C H9@ 96 72G@CD E9:D H66<[ u:D96C D2:5 96 H@F=5 AC@323=J =62? E@H2C5 $4@EE:6 $49677=6C 2?5 #@CJ |4x=C@J[ E9@F89 96 ?@E65 p52> $4@EE 92D A=2J65 >2?J C@F?5D 2E $9:??64@4< 2?5 E92E 4@F=5 H6:89 :? 9:D 72G@C] $49677=6C 2?5 |4x=C@J E@A E96 @55D =:DE @7 A=2J6CD 6IA64E65 E@ H:?[ H:E9 y@9? #29>[ )2?56C $492F776=6[ %@>>J u=66EH@@5[ r2>6C@? *@F?8[ {F5G:8 p36C8[ qCJD@? s6r92>362F[ |2EE u:EKA2EC:4< 2?5 qC@@<D z@6A<2 2>@?8 E96 E@A `_]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmu:D96C 9:>D6=7 92D 2 DEC@?8 8@=7 =6824J] w:D 72E96C :?EC@5F465 9:> E@ E96 82>6[ 2?5 96 DE2CE65 A=2J:?8 2E E96 286 @7 `a[ H:??:?8 9:D 7:CDE E@FC?2>6?E 2E E96 286 @7 `e] w6 H2?E65 E@ A=2J 8@=7 :? 4@==686 :? E96 $@FE9[ H96C6 96 4@F=5 A=2J J62C\C@F?5[ 3FE :E 925 E@ 36 2 y6DF:E D49@@=] w6 7@F?5 ;FDE EH@ — $AC:?8 w:== r@==686 2?5 {@J@=2 @7 }6H ~C=62?D — 2?5 {@J@=2 “5:5?’E 6G6? 92G6 2 8@=7 4@FCD6]” $@ 96 49@D6 $AC:?8 w:==] w6 A=2J65 7@C E96 q2586CD 7@C 7@FC D62D@?D 2?5 H2D 2 E62> 42AE2:?[ 8C25F2E:?8 :? `hdf]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 7@F?5 BF:E6 2 3:E @7 ?6H?6DD H96? 96 2CC:G65 :? |@3:=6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“rF=EFC6 492?86[ 4=:>2E6 492?86[ 7@@5 492?86[ 3642FD6 x ?6G6C <?6H H92E 8C:ED H6C6 2?5 x ?6G6C <?6H E96
4@7766
E92E E96J 925[” u:D96C C642==65] “xE H2D 2== ?6H[ 2?5 H96? x 42>6 5@H? 96C6[ x H2D @?=J `f J62CD @=5[ 2?5 x E@@< E96 EC2:? 5@H? 7C@> }6H *@C<[ =:<6 ae
9@FCD
@C D@>6E9:?8[ 2?5 x 8@E @77 E96 EC2:? :? |@3:=6[ 2?5 x D2:5[ ‘(92E E96 96== :D E92E D>6==n’ xE H2D E96 A2A6C >:==] … %96C6 H2D ?@ 2:C 4@?5:E:@?:?8 E96?] %96 @?=J E9:?8 E92E H2D 2:C\4@?5:E:@?65 H2D E96 $26?86C %962E6C[ D@ H6’5 8@ E@ 2 >@G:6 =:<6 E9C66 ?:89ED :? 2 C@H[ ,H2E49:?8. E96 D2>6 >@G:6]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 6?E6C65 E96 pC>J FA@? 8C25F2E:@?[ H9:49 42>6 2E E96 6?5 @7 E96 z@C62? (2C 2?5 367@C6 E96 DE2CE @7 E96 ':6E?2> (2C] w6 925 6?E6C65 #~%r 2E $AC:?8 w:== 2?5 =67E H:E9 E96 C2?< @7 =:6FE6?2?E] w6 H2D DE2E:@?65 2E u@CE $E@CJ :? ':C8:?:2 q6249[ '2][ 2D 2 DA64:2= D6CG:46D @77:46C] w:D C@=6 H2D E@ A=2J 8@=7 H:E9 86?6C2=D[ 25>:C2=D 2?5 4@?8C6DD>6?] x? E92E C@=6[ 96 A=2J65 8@=7 @? 2 76H @442D:@?D H:E9 #:492C5 }:I@?[ H9@ H2D G:46 AC6D:56?E F?56C !C6D:56?E sH:89E s] t:D6?9@H6C]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmp7E6C EH@ J62CD :? E96 pC>J[ u:D96C H6?E E@ H@C< 7@C xq|[ 3FE 27E6C 2 J62C[ E96 AC@;64E 96 H2D EC2:?65 7@C H2D 6=:>:?2E65[ 2?5 :?DE625 @7 ;@:?:?8 2 5:776C6?E AC@;64E H:E9 E96 4@>A2?J[ 96 =67E 2?5 EC:65 D:I @E96C ;@3D E92E 5:5?’E H@C< @FE]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx? `heb[ 96 H2D 9:C65 2D 2 D2=6D>2? H:E9 r@DE2 x46 rC62> r@>A2?J :? }6H y6CD6J[ 2?5 2>@?8 9:D 5FE:6D H2D E@ D6== :46 4C62> E@ 4@F?ECJ 4=F3D] xE 2==@H65 9:> E@ C6EFC? E@ 8@=7[ H9:49 96 925?’E 366? 23=6 E@ 277@C5 E@ A=2J :? AC6G:@FD J62CD] (96? 96 C6EFC?65 E@ E96 82>6[ 96 5:5 D@ :? 2 3:8 H2J]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 925 4=2:>65 E96 E@A BF2=:7J:?8 DA@E :? E96 |6EC@A@=:E2? yF?:@C ~A6? :? `hd` 2D 2 J@F?8DE6C[ 2?5 :? `hdd[ 96 H@? E96 7:CDE @7 9:D 7:G6 4=F3 492>A:@?D9:AD 2E 9:D 9@>6 4@FCD6 2E (J<28J= r@F?ECJ r=F3 :? }6H #@496==6[ 56762E:?8 9:D 72E96C :? E96 492>A:@?D9:A >2E49] %96? 42>6 $AC:?8 w:==[ E96? E96 A6C:@5 H96? 96 5:5?’E A=2J E96 82>6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%92E =65 E@ 9:D C6EFC? E@ E96 82>6 :? `heb[ E96 J62C 96 H@? E96 (6DE496DE6C v@=7 pDD@4:2E:@?’D qC:E:D9 ':4E@CJ rFA H:E9 qFE49 w2C>@?[ H9@ H@F=5 =2E6C D6CG6 2D %:86C (@@5D’ 4@249]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmv@=7 @A6?65 >2?J 5@@CD 7@C u:D96C 2?5 =65 E@ >2?J[ >2?J :?EC@5F4E:@?D 2?5 7C:6?5D9:AD[ ?@E @?=J :? E96 &]$][ 3FE 2C@F?5 E96 H@C=5] ~?6 @7 E9@D6 4@??64E:@?D H@F=5 =625 E@ 9:D $9:??64@4< >6>36CD9:A] }6H *@C< |6ED r92:C>2? |] s@?2=5 vC2?E[ H9@> u:D96C >6E H96? vC2?E H2D A=2J:?8 2E (J<28J= 2D 2 8F6DE[ 25G:D65 u:D96C E@ 8@ :?E@ E96 :?DFC2?46 3FD:?6DD[ H9:49 96 5:5]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%92E[ E@@[ =65 E@ >2?J >66E:?8D E92E E@@< A=246 @? E96 8@=7 4@FCD6[ 2?5 >@C6 4@??64E:@?D >256] w6 H2D 7C:6?5D H:E9 >65:2 A6CD@?2=:EJ !6E6C {:?5 w2J6D 2?5 t5 $F==:G2?[ H9@ 96=A65 D64FC6 2 DA@E 7@C u:D96C :? q:?8 rC@D3J’D }2E:@?2= !C@\p> 2E !633=6 q6249] w6 2=D@ A=2J65 2 76H C@F?5D H:E9 v2CJ !=2J6C :? $@FE9 p7C:42 2D 2 8F6DE @7 $@FE9 p7C:42? p:CH2JD] u:D96C 92D 2=D@ A=2J65 C@F?5D @7 8@=7 H:E9 $2> $?625[ s62? |2CE:?[ pC2 !2CD689:2? 2?5 v6?6 $2C2K6? :? E96 A2DE]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmqFE 9:D 8C62E6DE 4=2:> E@ 72>6 :? 8@=7[ 96 BF:4<=J ?@E6D[ 42>6 e_ J62CD 28@[ :? `hee[ H96? 96 72D9:@?65 324<\E@\324< H:?D :? E96 x<6 2?5 |6E p>2E6FC E9C66 H66<D 2A2CE] %96 E@FC?2>6?ED[ 7@C>2==J <?@H? 2D E96 t:D6?9@H6C $EC@<6\!=2J r92>A:@?D9:A[ ?2>65 7@C E96 7@C>6C AC6D:56?E[ 2?5 E96 |6EC@A@=:E2? v@=7 pDD@4:2E:@? p>2E6FC r92>A:@?D9:A[ H6C6 E96 3:886DE 2>2E6FC E@FC?2>6?ED :? E96 DE2E6 @7 }6H *@C< 2E E96 E:>6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“%96 |6EC@A@=:E2? v@=7 pDD@4:2E:@? :D :? }6H *@C<[ }6H y6CD6J[ r@??64E:4FE 2?5 {@?8 xD=2?5[ D@ E96C6 2C6 d__ 8@=7 4=F3D[” u:D96C 6IA=2:?65] “… x H@? E96 $EC@<6\!=2J r92>A:@?D9:A[ 2?5 x 362E s:4< $:56C@H7 :? E96 A=2J@77[ 2?5 96 H@? E96 qC:E:D9 p>2E6FC EH:46] p?5 :? E96 |6EC@A@=:E2? p>2E6FC[ x 362E #2J q:==@HD[ 2?5 96 H2D 2 E9C66\E:>6 CF??6C\FA :? E96 &]$] p>2E6FC[ 2?5 x 362E 9:> :? E96 7:?2=D]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx? `hha[ u:D96C 2EE6?565 9:D bdE9 4=2DD C6F?:@? 2E $AC:?8 w:== 2D 96 2?5 9:D H:76 H6C6 =@@<:?8 E@H2C5 C6E:C6>6?E] %96J =@@<65 2E D@>6 AC@A6CEJ :? q2=5H:? r@F?EJ 2?5 564:565 E9:D :D H96C6 E96J H2?E65 E@ 36] %96J >@G65 96C6 :? `hhc 2?5 3F:=E 2 9@FD6 E92E H2D 56D:8?65 :? E96 DEJ=6 @7 E96 $9:??64@4< w:==D v@=7 r=F3 4=F39@FD6] %96J =2E6C D@=5 E96 9@FD6 E@ E96 @H?6C @7 2 =@42= 42C 562=6CD9:A[ H9@ E@C6 E96 9@FD6 5@H? 2?5 3F:=E 2 ?6H @?6 @? E96 D2>6 D:E6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%9:D H66<[ :? 9:D u2:C9@A6 9@>6[ p=232>2’D =@?6 $9:??64@4< v@=7 r=F3 >6>36C y:> u:D96C[ H9@ ?@ =@?86C A=2JD E96 82>6[ H:== 7@==@H E96 4@>A6E:E:@? H:E9 8C62E :?E6C6DE 2?5 2 8@@5 5@D6 @7 72>:=:2C:EJ]k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.