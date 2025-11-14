Prep football
Photo by Tommy Hicks

A dozen teams from the Mobile County-Baldwin County area took part in second-round games Friday in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) football playoffs. Five of those teams will advance to the third round.

Last week, all four teams from Class 7A, Region 1 picked up victories, the first time that has ever happened. But that run ended Friday night when all four teams — Baker, Mary G. Montgomery (MGM), Fairhope and Daphne — lost their second-round games.

