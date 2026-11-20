Five teams from the Mobile County-Baldwin County area are advancing to the next round of their respective classifications in the AHSAA football playoffs. For two of the teams the next round is the state championship game.
Friday night’s schedule of games started with eight area teams playing, but only six with the possibility of advancing as in two games — a Class 4A quarterfinal matchup between Vigor and Orange Beach and a Private Class AA matchup between UMS-Wright and McGill-Toolen — local teams played each other.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm&|$\(C:89E D4@C65 a_ F?2?DH6C65 A@:?ED :? E96 D64@?5 92=7 2?5 56762E65 |4v:== af\a` E@ C6249 E96 !C:G2E6 r=2DD pp DE2E6 492>A:@?D9:A 82>6] %96 qF==5@8D H:== 7246 qC:2CH@@5 r9C:DE:2? 2E f A]>] @? (65?6D52J[ s64] a 2E $@FE9 p=232>2’D w2?4@4< (9:E?6J $E25:F>] qC:2CH@@5 56762E65 p>6C:42? r9C:DE:2? ch\ag]k^Am
kAm':8@C 2G6?865 2 C68F=2C\D62D@? =@DD E@ ~C2?86 q6249 :? 2 cf\`c 564:D:@?] %96 (@=G6D ?@H >@G6 E@ E96 r=2DD cp D6>:7:?2=D H96C6 E96J H:== 7246 (:==:2>D@?[ 2 cg\b H:??6C @7 |2C3FCJ] ':8@C 2?5 (:==:2>D@? >6E :? E96 D6>:7:?2=D @7 E96 r=2DD dp A=2J@77D =2DE D62D@?[ H:E9 ':8@C 86EE:?8 E96 H:?] }6IE H66<’D D6>:7:?2= H:== 36 A=2J65 2E {255\!663=6D $E25:F>]k^Am
kAmu@C E96 D64@?5 DEC2:89E D62D@? q2JD:56 p4256>J H:== A=2J 7@C 2 DE2E6 492>A:@?D9:A] %96 p5>:C2=D 56762E65 |@?E8@>6CJ p4256>J `f\`c :? 2 !C:G2E6 r=2DD p D6>:7:?2= 82>6] q2JD:56 H:== 7246 (6DE3C@@< r9C:DE:2? 7@C E96 DE2E6 E:E=6 2E `` 2]>] @? (65?6D52J[ s64] a 2E w2?4@4< (9:E?6J $E25:F>] (6DE3C@@< 56762E65 %FD42=@@D2 p4256>J be\`e :? :ED D6>:7:?2= 82>6]k^Am
kAmvF=7 $9@C6D <6AE :ED C64@C5 DA@E=6DD uC:52J ?:89E H:E9 2 bb\ag H:? @G6C !:<6 #@25 :? 2 r=2DD dp BF2CE6C7:?2= 82>6] %96 s@=A9:?D[ ?@H `b\_ @? E96 J62C[ H:== A=2J 2E 9@>6 282:?DE w:==4C6DE\%FD42=@@D2[ H9:49 :D 2=D@ F?56762E65[ :? E96 D6>:7:?2=D] w:==4C6DE\%FD42=@@D2 <?@4<65 $2C2=2?5 @FE @7 E96 A=2J@77D :? E96 D64@?5 C@F?5]k^Am
kAms2A9?6 C624965 E96 BF2CE6C7:?2=D @7 E96 r=2DD ep A=2J@77D 3FE =@DE :ED uC:52J >2E49FA 282:?DE !C2EEG:==6 b`\`_] %92E 6?5D E96 %C@;2?D’ D62D@? 2E g\c]k^Am
kAmw6C6 2C6 E96 D4@C6D 7C@> 2== @7 E96 pw$pp 7@@E32== A=2J@77 82>6D uC:52J ?:89Eik^Am
kAmkDEC@?8m"&p#%t#ux}p{$k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8mr{p$$ epk^DEC@?8mk^Am
kAmpF3FC? ca[ w6H:EE\%CFDDG:==6 `hk^Am
kAm!C2EEG:==6 b`[ s2A9?6 `_k^Am
kAmr6?EC2=\!96?:I r:EJ af[ '6DE2G:2 w:==D ack^Am
kAm%9@>AD@? bd[ ~A6=:<2 _k^Am
kAmkDEC@?8mr{p$$ dpk^DEC@?8mk^Am
kAmvF=7 $9@C6D bb[ !:<6 #@25 agk^Am
kAmw:==4C6DE\%FD42=@@D2 bg[ q6? #FDD6== `_k^Am
kAm!2C<6C bb[ |FD4=6 $9@2=D `ck^Am
kAmr=2J\r92=<G:==6 b`[ u=@C6?46 aek^Am
kAmkDEC@?8mr{p$$ cpk^DEC@?8mk^Am
kAm':8@C cf[ ~C2?86 q6249 `ck^Am
kAm(:==:2>D@? cg[ |2C3FCJ bk^Am
kAm$4@EED3@C@ aa[ |@@5J `ck^Am
kAm{665D `h[ s6D9=6C _k^Am
kAmkDEC@?8mr{p$$ bpk^DEC@?8mk^Am
kAmr=63FC?6 r@F?EJ bd[ %]#] |:==6C bc Wb~%Xk^Am
kAm!=62D2?E vC@G6 be[ qF==@4< r@F?EJ bdk^Am
kAm!=2:?G:6H ac[ w2EE@? `ck^Am
kAm~?6@?E2 bg[ u2J6EE6 r@F?EJ `ck^Am
kAmkDEC@?8mr{p$$ apk^DEC@?8mk^Am
kAm#66=E@H? ca[ {FG6C?6 aek^Am
kAmr@EE@?H@@5 ae[ s256G:==6 `ck^Am
kAmv@C5@ a`[ uJ776 fk^Am
kAmr@==:?DG:==6 cc[ {6I:?8E@? c`k^Am
kAmkDEC@?8mr{p$$ `pk^DEC@?8mk^Am
kAmp55:D@? bd[ (:?E6C3@C@ aak^Am
kAm|4z6?K:6 dg[ {6C@J dak^Am
kAm|2A=6DG:==6 ch[ &?:G6CD:EJ r92CE6C a_k^Am
kAm{@2492A@<2 ah[ wF336CEG:==6 a`k^Am
kAmkDEC@?8m$t|xux}p{$k^DEC@?8mk^Am
kAmkDEC@?8m!#x'p%t r{p$$ ppk^DEC@?8mk^Am
kAm&|$\(C:89E af[ |4v:==\%@@=6? a`k^Am
kAmqC:2CH@@5 r9C:DE:2? ch[ p>6C:42? r9C:DE:2? agk^Am
kAmkDEC@?8m!#x'p%t r{p$$ pk^DEC@?8mk^Am
kAmq2JD:56 p4256>J `f[ |@?E8@>6CJ p4256>J `ck^Am
kAm(6DE3C@@< r9C:DE:2? be[ %FD42=@@D2 p4256>J `ek^Am
kAmkDEC@?8m k^DEC@?8mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.