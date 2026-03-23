South Alabama Football

Wide receiver Devin Voisin participates in the broad jump at South Alabama's Pro Day on Monday

 Photo by Mike Kittrell

Five former South Alabama football players participated in the program’s annual Pro Day workout in front of NFL scouts Monday at the Jaguars’ weight room and the Jaguar Training Center.

Wide receiver Devin Voisin, running back Kentrel Bullock, long snapper Anthony Zaccaro, linebacker IBK Mafe and safety Chris Wallace went through drills including vertical leap, bench press, broad jump, 40-yard dash and cone drills for scouts ahead of the 2026 NFL Draft. Linebacker Darius McKenzie was scheduled to participate in the drills but did not.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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