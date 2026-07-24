Prep sports

McGill-Toolen's Alice Wood (4), Mobile Christian's Hadley Kelly (3) defend shot

 Photo courtesy of AHSAA

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) held its annual All-Star Week competitions this week in Montgomery featuring rising seniors. Competition was held in a number of AHSAA-sponsored sports including baseball, softball, tennis, golf, cross country, tennis, basketball and volleyball in a North vs. South format.

During the competition, five athletes from the Mobile County-Baldwin County area were named the South team Most Valuable Player in their respective sport — Fairhope’s Declan King in baseball, St. Paul’s William Gill in boys’ cross country, St. Paul’s Ramez Hasan in boys’ soccer, Baldwin County’s Brooke McGowin in softball and McGill-Toolen’s Alice Wood in volleyball.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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